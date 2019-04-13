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اللحظات الأخيرة من عهد البشير ووصيته للجنة الأمنية العليا

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تناقلت وسائل إعلام سودانية ما نشرته صحيفة الانتباهة اليوم السبت نقلا عن مصادر موثوقة، عن اللحظات الأخيرة التي سبقت إبلاغ الرئيس المعزول عمر البشير بقرار عزله ووصيته للمجلس العسكري.

وذكرت الصحيفة أن المفتش العام للجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان والفريق أول عمر زين العابدين نائب المدير العام منظومة الصناعات الدفاعية ولواء آخر

من الجيش، ذهبوا إلى البشير فجر الخميس إلى مقر إقامته، ووجدوه في المسجد الملحق ببيت الضيافة يستعد لأداء صلاة الصبح.

وحسب رواية الصحيفة، جلس مبعوثو اللجنة الأمنية العليا إلى البشير بعد الصلاة وأبلغوه بأن اللجنة تشعر بخطورة الأوضاع في البلاد وتخشى من خروجها

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عن نطاق السيطرة، وأن اللجنة قررت تولي السلطة لفترة محدودة، ووضع البشير قيد الإقامة الجبرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن البشير قابل الأمر بهدوء، وقال لهم: "خير.. فقط أوصيكم على البلاد والشريعة" قبل أن ينصرفوا.

وأضافت مصادر الصحيفة أنّ اللجنة الأمنية سحبت الحرس الرئاسي والقوة التي كانت تحرس البشير في مقرّ إقامته، واستبدلتها بأكثر من تسعين عسكريا يقومون حاليا بحراسة مقر الإقامة الجبرية للبشير داخل أسوار القيادة العامة للجيش.

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