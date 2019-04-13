ترامب يتوعد بإرسال المهاجرين إلى مدن الديموقراطيين

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ينوي نقل مهاجرين سريين أوقفوا على الحدود إلى مدن تُشكل ملاذات لهم، ويهيمن عليها الديموقراطيون عادة، مشيراً إلى أنه يريد بذلك إرضاء خصومه السياسيين.

وترفض "مدن الملاذات" مثل سان فرانسيسكو أو شيكاجو شن حملات لتوقيف المهاجرين الذين يقيمون بطرق غير مشروعة في البلاد، وتحدّ من تعاونها مع الموظفين الفدراليين المكلفين الهجرة.

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة على تويتر "نظراً لمعرفتنا بأن الديموقراطيين متحفظون جداً على تغيير قوانينا الخطيرة جداً في مجال الهجرة، نفكر في الواقع بجدية كبيرة كما ذكر (في وسائل الإعلام)، في وضع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في مدن ملاذات"، مضيفاً "سنعطيهم الكثير من المهاجرين السريين". وتابع ساخراً "لدينا عرض لا حدود له لنقترحه عليهم".

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