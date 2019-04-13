كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: إيفانكا مثالية لرئاسة البنك الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن ابنته إيفانكا، تجيد التعامل مع الأرقام بشكل جيد للغاية، مشيرا إلى أنه نظر في ترشيحها لرئاسة البنك الدولي.

ويرى ترامب أن ابنته صاحبة الـ37 عاما، "دبلوماسية حقيقية، وأنها كانت لتكون ممتازة في الأمم المتحدة على سبيل المثال".

وقال إنه لم يقم بتسميتها للأمم المتحدة، حتى لا يقال إن الأمر "محسوبية، في حين أنه بعيد كل البعد عن ذلك".

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وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه فكر في تسمية إيفانكا لرئاسة البنك الدولي، المشكل في عام 1944، على حد ما نشرته "الغارديان".

وشدد ترامب على أن إيفانكا "ستكون مثالية لرئاسة البنك الدولي، لأنها تجيد التعامل مع الأرقام بشكل جيد".

وأشار ترامب إلى أن إيفانكا هادئة. لقد راقبتها في ظروف الضغط الشديد، تتصرف بشكل جيد جدا، لديها حضور حقيقي عندما تدخل إلى غرفة".