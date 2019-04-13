كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات العراقية تطلق عملية أمنية واسعة لملاحقة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت القوات العراقية، اليوم السبت، 13 أبريل، بعملية واسعة لفرض الأمن بين أبرز محافظات العراق وأكبرها، من أكبر منخفضات الطبيعة، إلى أشجع المدن الصامدة بوجه الإرهاب.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم، أن قيادة عمليات صلاح الدين، والقطعات الملحقة بها، نفذت عملية أمنية من خلال شرطة المحافظة، وألوية من الحشد الشعبي، لتفتيش جزيزة تكريت بين طريق عين الفرس الممتد إلى بحيرة الثرثار.

وأضافت الخلية، أن العملية تمتد إلى طريق — الصينية — حديثة، بمحافظة الأنبار "التي تمثل وحدها ثلث مساحة العراق غربا".

وبينت خلية الإعلام الأمني، أن العملية تأتي لفرض الأمن، والاستقرار في المنطقة، وإلقاء القبض على المطلوبين.

ونفذ طيران الجيش العراقي، الثلاثاء 2 إبريل الجاري، ضربة نوعية، أسفرت عن مقتل مجموعة من عناصر "داعش" الإرهابي، على ضفاف بحيرة الثرثار في العراق.

Advertisements

أعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان، حينها تلقته مراسلتنا، أن طيران الجيش، وجه ضربة جوية أسفرت عن قتل وإصابة مجموعة من عناصر "داعش" الإرهابي، في منطقة البو حمود غرب جزيرة سامراء وعلى ضفاف بحيرة الثرثار، "شمال غربي محافظة صلاح الدين، شمال بغداد".

وأسفرت الضربة الجوية، أيضا عن إغراق زورقين اثنين، وتدمير وكر، ونفق، لـ"داعش" الإرهابي، في المنطقة نفسها.

الجدير بالذكر، أن بحيرة الثرثار تقع على بعد 120 كم شمال غربي بغداد بين نهري دجلة والفرات، وضمن منخفض يعتبر من أكبر المنخفضات الطبيعية في العراق.

وكان العراق، قد أعلن في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.