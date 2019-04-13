كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجرون يكسرون بوابة حدودية ويدخلون المكسيك للوصول إلى أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات المكسيكية، إن مجموعة من نحو 350 مهاجر كسرت الأقفال على بوابة على الحدود الجواتيمالية يوم الجمعة، واتخذت طريقها إلى جنوب المكسيك للانضمام إلى مجموعة أكبر من المهاجرين الذين يحاولون شق طريقهم نحو الولايات المتحدة.

ومن جانبه، قال المعهد القومي للهجرة، إن المهاجرين يتصرفون بطريقة "معادية" و"عدوانية"، واتهمهم بمهاجمة الشرطة المحلية في ميتابا، وهي قرية مكسيكية تقع بين الحدود ومدينة تاباتشولا القريبة.

ولم يحدد المعهد جنسيات المهاجرين، لكنهم عادةً من أمريكا الوسطى.