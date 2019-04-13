كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقع عبري: انفجار كبير قبالة ميناء جيبوتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال موقع إلكتروني عبري، اليوم السبت، إن انفجارا كبيرا وقع جنوب البحر الأحمر، قبالة ميناء جيبوتي.

وادعى الموقع الإلكتروني العبري "نيتسف"، اليوم السبت، أن خدمة "جوجل إيرث" التقطت صورا لانفجار في البحر الأحمر، وتحديدا جنوب غرب باب المندب، قبالة ميناء جيبوتي، بقطر 110 مترا.

وذكر الموقع الإخباري الإسرائيلي أن الانفجار الكبير وقع في مكان ليس ببعيد عن الرصيف الذي دشنه الصينيون في القاعدة العسكرية التي أقاموها في ميناء جيبوتي، ورجح أن هذا الانفجار الكبير ربما وقع بواسطة جهاز تحكم عن بعد.

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وأشار الموقع الإلكتروني العبري إلى أن صور "جوجل إيرث" توضح بسهولة صورة لكابل كهربائي ربما يكون شرارة أخرى للانفجار.

ووضع الموقع العبري فرضية أن يكون الغرض من الانفجار الكبير قبالة ميناء جيبوتي، هو تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل الصينيين عند مدخل الميناء العسكري الصيني، الذي يتم بناؤه في ميناء جيبوتي.

ورجح الموقع الإلكتروني الإسرائيلي فرضية أخرى لا يمكن استبعادها وتتعلق بأن الصينيين هاجموا أجهزة استخباراتية كانت مغمورة في المياه، أعتقدوا أنها أنشأت ضد قاعدتهم العسكرية في المنطقة، وبأن قوة الانفجار امتدت لمسافة طويلة حول باب المندب، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.