كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منشآت النفط الإيرانية تخسر ملايين الدولارات جراء السيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة، أن التقديرات الإجمالية للخسائر التي تكبدتها المنشآت النفطية جراء السيول التي اجتاحت البلاد أخيراً تبلغ (أكثر من 238 مليون دولار أمريكي).

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وصرح بذلك خلال اجتماعه مع نواب محافظة خوزستان جنوب غرب إيران في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) أمس الجمعة، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

يذكر أنّ السيول اجتاحت العديد من محافظات البلاد إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الفترة الأخيرة خاصة في محافظات مازندران وكلستان (شمال) ولرستان (غرب) وخوزستان (جنوب غرب) وفارس (جنوب)، ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصاً وإصابة نحو 800 آخرين، فضلاً عما خلفته من أضرار مادية كبيرة جداً بالكثير من الوحدات السكنية والمرافق المختلفة في المدن والقرى التي اجتاحتها بالإضافة إلى ممتلكات المواطنين والأراضي الزراعية.