كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بومبيو" يؤكد أن التدخل العسكري في فنزويلا هو خيار ممكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن أداة واحدة مازالت مطروحة وسط ما وصفه بالجهود الأمريكية "لاستعادة الديمقراطية" في فنزويلا.

وأكد "بومبيو"، لمحطة "ميجا" التلفزيون التشيلية، أن التدخل العسكري لا يزال خيارًا وسط الأزمة السياسية المستمرة.

وحسب قناة "ميجا"، قال "بومبيو": "كل أداة واحدة، لا يزال كل خيار على الطاولة"، رغم أن مجموعة ليما في بلدان أمريكا اللاتينية رفضت مثل هذا السيناريو، والولايات المتحدة تفتقر إلى الدعم لمثل هذا الإجراء من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

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وأضاف: "لقد أوضحنا أن هدفنا هو إقناع مادورو أن الوقت قد حان للمغادرة. سنترك كل خيار على الطاولة لاستخدامه لتحقيق هذا الهدف"، موضحًا: أنه مع ذلك، نلاحظ أن العمل بجدية لإيجاد حل سياسي ودبلوماسي لإنقاذ الناس من فنزويلا من الكوبيين والروس ومن هذا الطاغية نيكولاس مادورو".

وعندما سئل وزير الخارجية الأمريكي عما إذا كانت نهاية هذا العام هي الموعد النهائي لواشنطن لتنحي مادورو، أعرب عن أمله في أن يرحل الرئيس الفنزويلي "قبل ذلك بكثير".

وفي الوقت نفسه، أقر بأن دعم الصين وروسيا لفنزويلا يجعل خروج مادورو أكثر صعوبة، وأصر على أن روسيا "تدخلت دون سلطة" دون "موافقة الشعب الفنزويلي" لدعم "مادورو"، الذي وصفه بأنه "الزعيم السابق لفنزويلا".

وادعى "بومبيو": "لذا، فإن هذا هو النفاق عندما تكون دول مثل تلك الموجودة في منظمة البلدان الأمريكية واتهمت مجموعة ليما بالتدخل في فنزويلا، بينما يكون للروس قوات على الأرض، والأهم من ذلك، عندما يكون لديك حقًا رسمية تحولت كمسألة أمنية للكوبيين منذ فترة طويلة"، واصفًا موسكو بأنها "قوة معادية".