كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشرعون البريطانيون: يجب أن يواجه "أسانج" العدالة في السويد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحث أكثر من 70 مشرعًا بريطانيًا الحكومة على التأكد من أن مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، يواجه العدالة السويدية إذا أعاد المدعون هناك فتح اتهامات بالاغتصاب ضده.

ووقع المشرعون خطابًا، في وقت متأخر من يوم الجمعة، يحثون فيه وزير الداخلية البريطاني، ساجيد جاويد، على "بذل كل ما في وسعهم للدفاع عن الإجراءات التي تضمن تسليم جوليان أسانج إلى السويد في حال قدمت السويد طلبًا للتسليم".

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وأوقفت السويد تحقيقها بشأن سوء السلوك الجنسي الخطير قبل عامين لأن "أسانج" كان بعيدًا عن متناولهم، حيث طلب اللجوء إلى السفارة الإكوادورية في لندن.

وقد تم اعتقاله يوم الخميس، وهو الآن رهن الاحتجاز البريطاني ويواجه طلبًا للتسليم من الولايات المتحدة بتهمة التآمر لاقتحام حاسوب البنتاجون.

ونفى "أسانج" ارتكاب أي مخالفات.