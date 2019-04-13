كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ابن عوف يدخل "جينيس".. كأقل رؤساء السودان بقاءً في الحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني (المتنحي) الفريق ركن عوض بن عوف، اسمه في قائمة "جينيس" للأرقام القياسية، بعدما اختار التنحي بعد نحو 48 ساعة من قيادته جمهورية السودان، ليأتي في أسفل قائمة الرؤساء السودانيين عمراً على كرسي الحكم، وفق ما جاء في صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم السبت.

ويتصدر الرئيس المعزول عمر البشير القائمة بـ30 عاماً، بعد تقلده الموقع في انقلاب عسكري عام 1985، وينافسه في طول المدة الرئيس السوداني الراحل جعفر نميري اذ استمرت سنوات حكمه 16 عاماً، قبل أن ينتفض عليه السودانيون في ثورة أبريل 1985.

Advertisements

أما الصادق المهدي الذي تولى رئاسة الوزراء منتخباً في الفترة التي أعقبت سقوط نظام نميري فلم يهنأ في مقعده غير 4 سنوات، بعدما أطاح به انقلاب البشير.

ويحفظ السودانيون كثيراً من الود للمشير سوار الذهب رئيس المجلس الانتقالي العام 1985 لتسليمه السلطة طوعاً للمدنيين، واستمرت فترة حكمة نحو عام، وينافسه في المدة الفريق المتنحي عوض بن عوف الذي تقاعد عن موقعه بعد 48 ساعة، مسلماً راية الجمهورية السودانية تحت ضغوطات شعبية عارمة، لزميله في القوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان.