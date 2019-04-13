بعد الخليج…بوريطة في التشاد حاملا رسالة الملك للرئيس ادريس ديبي

استقبل رئيس جمهورية إدريس ديبي إتنو، اليوم السبت، بنجامينا، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الذي سلمه رسالة من الملك محمد السادس.

وتهم الرسالة الملكية تطوير العلاقات الثنائية بين المغرب والتشاد، وإعطاء دينامية لتجمع دول الساحل والصحراء (س -ص ).

وقد جرى هذا الاستقبال على هامش القمة الاستثنائية لقادة دول تجمع الساحل والصحراء، التي تنعقد اليوم بالعاصمة التشادية بنجامينا.