الكاف” يعلن عن مواعيد مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019″

وكالات

أعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، “كاف” عن مواعيد مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019، مباشرة بعد إسدال الستار رسمياً على فعاليات القرعة التي أقيمت، مساء أمس الجمعة، بسفح الأهرامات، وبحضور وازن لأبرز نجوم الكرة وأيضاَ الممثلين عن المنتخبات الـ 24 المشاركة

وهكذا، سيواجه منتخب مصر، (البلد المضيف) للبطولة الكروية الأضخم في القارة السمراء، ضمن المجموعة الأولى في مباراة الافتتاح منافسه منتخب زيمبابوي يوم 21 يونيو المقبل في العاشرة مساء باستاد القاهرة.

وتقام النسخة الـ32 لبطولة أمم إفريقيا، خلال الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليوز المقبلين. وفي ما يلي مواعيد المباريات حسب المجموعات وتوزيع الملاعب.

المجموعة الأولى: مصر – الكونغو الديمقراطية – أوغندا – زيمبابوي.

– مصر ضد زيمبابوي 21/6 العاشرة مساء باستاد القاهرة.

– الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا 22/6 الرابعة والنصف عصرا باستاد القاهرة.

– مصر ضد الكونغو الديمقراطية 26/6 العاشرة مساء باستاد القاهرة.

– أوغندا ضد زيمبابوي 26/6 السابعة مساء باستاد القاهرة.

– أوغندا ضد مصر 30/6 التاسعة مساء باستاد القاهرة.

– زيمبابوي ضد الكونغو الديمقراطية 30/6 التاسعة مساء باستاد الدفاع الجوي.

المجموعة الثانية :نيجيريا – غينيا – مدغشقر – بوروندي:

– نيجيريا ضد بوروندي 22/6 السابعة مساء باستاد الإسكندرية.

– غينيا ضد مدغشقر 22/6 العاشرة مساء باستاد الإسكندرية.

– نيجيريا ضد غينيا 26/6 الرابعة والنصف عصرا باستاد الإسكندرية.

– مدغشقر ضد بوروندي 27/6 الرابعة والنصف عصرا باستاد الإسكندرية.

– مدغشقر ضد نيجيريا 30/6 السادسة مساء باستاد الإسكندرية.

– بوروندي ضد غينيا 30/6 السادسة مساء باستاد السلام.

المجموعة الثالثة :السنغال – الجزائر – تنزانيا – كينيا :

– السنغال ضد تنزانيا 23/6 السابعة مساء باستاد الدفاع الجوي.

– الجزائر ضد كينيا 23/6 العاشرة مساء باستاد الدفاع الجوي.

– السنغال ضد الجزائر 27/6 السابعة مساء باستاد الدفاع الجوي.

– كينيا ضد تنزانيا 27/6 العاشرة مساء باستاد الدفاع الجوي.

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– كينيا ضد السنغال 1/7 التاسعة مساء باستاد الدفاع الجوي.

– تنزانيا ضد الجزائر 1/7 التاسعة مساء باستاد السلام.

المجموعة الرابعة: المغرب – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا – ناميبيا :

– المغرب ضد ناميبيا 23/6 الرابعة والنصف عصرا باستاد السلام.

– كوت ديفوار ضد جنوب إفريقيا 24/6 الرابعة والنصف عصرا باستاد السلام.

– المغرب ضد كوت ديفوار 28/6 السابعة مساء باستاد السلام.

– جنوب إفريقيا ضد ناميبيا 28/6 العاشرة مساء باستاد السلام.

– جنوب إفريقيا ضد المغرب 1/7 السادسة مساء باستاد السلام.

– ناميبيا ضد كوت ديفوار 1/7 السادسة مساء بملعب الدفاع الجوي.

المجموعة الخامسة: تونس – مالي – موريتانيا – أنغولا.

– تونس ضد أنغولا 24/6 السابعة مساء باستاد السويس.

– مالي ضد موريتانيا 24/6 العاشرة مساء باستاد السويس.

– تونس ضد مالي 28/6 الرابعة والنصف عصرا باستاد السويس.

– موريتانيا ضد أنغولا 29/6 الرابعة والنصف عصرا باستاد السويس.

– موريتانيا ضد تونس 2/7 التاسعة مساء باستاد السويس.

– أنغولا ضد مالي 2/7 التاسعة مساء باستاد الإسماعيلية.

المجموعة السادسة :الكاميرون – غانا – بينين – غينيا بيساو:

-الكاميرون ضد غينيا بيساو 25/6 السابعة مساء في استاد الإسماعيلية.

-غانا ضد بينين 25/6 العاشرة مساء باستاد الإسماعيلية.

– الكاميرون ضد غانا 29/6 السابعة مساء باستاد الإسماعيلية.

– بينين ضد غينيا بيساو 29/6 العاشرة مساء باستاد الإسماعيلية.

– بينين ضد الكاميرون 2/7 السادسة مساء باستاد الإسماعيلية.

– غينيا بيساو ضد غانا 2/7 السادسة مساء باستاد السويس.