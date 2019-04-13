تحذيرات من “تسونامي” بعد وقوع زلزال بقوة 6.8 درجات في جزيرة أندونيسية

ضرب زلزال بقوة 6,8 درجات، أمس الجمعة، شرق أندونيسا، مخلفا الهلع بين السكان الذين فروا من منازلهم، ما اضطر السلطات إلى التحذير من موجة تسونامي.

وشهدت جزيرة سولاويسي، هزة على عمق 17 كيلومترا فقط، قبالة الساحل الشرقي منها، بحسب المركز الأمريكي لرصد الزلازل، وهي الجزيرة نفسها، التي سقط فيها 4300 قتيلا، العام الماضي، إثر زلزال وموجة تسونامي ضربا محيط مدينة بالو، بقوة 7,5 درجات.

وحذر المركز الأمريكي لرصد الزلازل من احتمال وقوع أضرار في الأبنية الهشة أو ذات التصميم السيئ، في الوقت الذي حذرت فيه وكالة الجيولوجيا الطبيعية الأندونيسية، من وقوع تسونامي في حي موروالي الساحلي.

وتكبدت أندونيسيا، العام الماضي، أكبر خسائر بشرية جراء الكوارث الطبيعية منذ أكثر من عشر سنوات، حيث تعد من أكثر الدول المعرضة للكوارث في العالم، باعتبار موقعها الجغرافي المتداخل مع منطقة الحزام الناري في المحيط الهادئ.