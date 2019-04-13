موظفو "أمازون" يستمعون للحظات الخاصة بحياة مستخدمي الشركة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت تقارير نشرتها شبكة "بلومبيرغ" أن شركة "أمازون"، الشركة العملاقة للمبيعات على الإنترنت، تتجسس على الآلاف من مستخدمي أجهزتها المزودة بالمساعدة الصوتية "أليكسا" بدون علمهم.

والخطير في الأمر أن هذه التسجيلات تكون مرتبطة باسم العميل ورقم جهازه التسلسلي، وحتى رقم حسابه الشخصي لدى أمازون. كما يستمع إليها موظفو أمازون في جميع أنحاء العالم، ويتداولون المسلي والطريف منها فيما بينهم، من لحظات خاصة وحميمة في حياة العملاء.

وتشمل المقاطع الصوتية التي يستمع إليها موظفو الشركة، في جميع أنحاء العالم، التي يتداولون المسلي والظريف بينها، لحظات خاصة وحميمة من حياة مستخدمي الشركة، وهو ما أثار قلق الملايين من مستخدمي "أليكسا".

وفي توضيح قدمته شركة "أمازون" مبررة سماع موظفيها لتسجيلات قائلة "يحلل الموظفون عينة صغيرة للغاية من تسجيلات ‘أليكسا’ هذه العملية تساعد في تدريب أنظمة وفهم اللغة الطبيعية المستخدمة، حتى تتمكن ‘أليكسا’ من فهم طلبات العملاء بشكل افضل وضمان جودة الخدمة للجميع".

تصر الشركة على أنها تستخدم بيانات ومعلومات مستخدميها بسريّة عالية وخصوصية فائقة.

ومن الجدير بالذكر أن شركتي "فيسبوك" و"جوجل" تستخدمان موظفين لمراجعة البلاغات والتسجيلات الصوتية عقب التوجهات إليهما، لكنهما تصرّان على أن بيانات المستخدمين لديهما تبقى سرية وغير مكشوفة للموظفين.