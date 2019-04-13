شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى تركيا وإيران بسبب هجمات محتملة والان مع التفاصيل

شددت الولايات المتحدة تحذيراتها لرعاياها من السفر إلى تركيا وإيران، بسبب ما قالت إنه عمليات إرهابية محتملة في فنادق تركيا ومولاتها ومواقعها السياحية، فضلا عن الاعتقالات العشوائية بدوافع سياسية، كما أكدت أن الوجود في إيران يعرض الأمريكيين لخطر الاختطاف والاعتقال والاحتجاز.

ووفق نشرة تحذيرات السفر لشهر أبريل الجاري والتي أصدرتها الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني، صنّفت أمريكا إيران بأنها دولة "شديدة الخطورة" وحذرت من السفر إليها بأعلى مستوى (4)، كما رفعت من تحذيرات السفر لتركيا إلى المستوى (3).

ودعت واشنطن مواطنيها إلى إعادة النظر في قراراتهم المتعلقة بالسفر إلى تركيا بسبب الإرهاب والاحتجاز التعسفي، ورفعت درجة الخطر في بعض المناطق مطالبة بعدم السفر نهائيا إلى المواقع القريبة من حدود تركيا مع سوريا والعراق بسبب مخاطر الإرهاب والاختطاف.

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وذكرت: "تواصل الجماعات الإرهابية التخطيط لهجمات محتملة في تركيا، قد يهاجم الإرهابيون دون سابق إنذار المواقع السياحية ووسائل النقل ومراكز التسوق والمرافق الحكومية والفنادق والنوادي والمطاعم وأماكن العبادة والحدائق، وقد يستهدفون الفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى والمؤسسات التعليمية والمطارات وغيرها من الأماكن العامة".

وأضافت: "احتجزت قوات الأمن التركية عشرات الآلاف من الأفراد، بما فيهم مواطنون أمريكيون، بزعم انتماءاتهم لمنظمات إرهابية استنادا إلى أدلة ضعيفة ولأسباب يبدو أنها ذات دوافع سياسية".

وقالت: "المواطنون الأمريكيون تم منعهم من مغادرة تركيا. وقد يؤدي انتقاد الحكومة التركية على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الاعتقال".