شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت : مخلفات الحروب عائقًا رئيسيًا أمام بعثات حفظ السلام والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت بجلسة مجلس الأمن بصيغة آريا، التي القاها السكرتير الثاني لدى وفدها الدائم، فهد حجي، حول الذخائر المتفجرة، مساء أمس.
وقال حجي: "نشاطر باقي الدول الشواغل التي أعربت عنها بشأن التداعيات الإنسانية، التي تنشأ بعد انتهاء النزاعات بسبب المتفجرات من مخلفات الحروب، ومن المحزن أن الفئة الأكبر بين مجموع الضحايا في صفوف المدنيين بسبب مخلفات الحروب، هي النساء والأطفال".
وشدد على أهمية تعزيز القدرات الوطنية لإزالة الألغام، والوقاية منها، وتقديم المساعدة إلى الضحايا، وضرورة إنشاء نظام للاستجابة السريعة للتصدي للألغام، ومخلفات الحروب من المتفجرات والأجهزة المرتجلة أينما ظهرت، وذلك حتى يتحقق تحويل التركيز من رد الفعل إلى الوقاية كونها خير من العلاج.
وجدد مسؤول دولة الكويت، التأكيد على أن إجراءات الحد من استخدام الألغام ستحفظ أرواح العديد من المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ومنتسبي عمليات حفظ السلام، مبينًا أن أعداد الإصابات الناجمة عن تلك الأسلحة سجل ارتفاعًا هائلاً ضمن العام 2017، حيث بلغ عدد ضحاياها أكثر من 15 ألف شخص بين جريح وقتيل، بين مختلف مناطق النزاعات.
كما جدد التأكيد على أن الكويت تدين استخدام الألغام والمتفجرات والأجهزة المرتجلة، التي تزرع بشكل عشوائي وتعرض حياة المدنيين للخطر في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت : مخلفات الحروب عائقًا رئيسيًا أمام بعثات حفظ السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.