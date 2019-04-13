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أنثى نسر صربية شاردة تعود بالطائرة

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عادت أنثى نسر صغيرة شردت في تركيا العام الماضي على بعد أكثر من ألفي كيلومتر عن عشها إلى موطنها في صربيا على متن طائرة.

وتنتمي أنثى النسر التي تدعى دوبريلا إلى فصيلة النسور السمراء وتعيش في محمية تضم نحو 70 زوجا من النسور في أوفاتش جورج بغرب صربيا.

وعثر على دوبريلا مصابة ومنهكة العام الماضي على بعد أكثر من 2200 كيلومتر عن موطنها بالقرب من مدينة ديار بكر التركية حيث تدخلت السلطات لإعادتها إلى بلدها.

وعادت دوبريلا إلى بلجراد على متن طائرة تجارية تابعة للخطوط الجوية التركية في قفص خاص واستقبلها بترحاب وزير حماية البيئة الصربي جوران تريفان والسفير التركي لدى صربيا تانجو بيلجيتش.

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