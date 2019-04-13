شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار يصدره رئيس المجلس العسكري الجديد بالسودان والان نبدء بالتفاصيل
أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجديد في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان قرارا بإطلاق سراح جميع الضباط الذين حموا المتظاهرين، بينهم من قام بحماية اعتصام القيادة.
وكان الفريق أول البرهان قد أدى أمس الجمعة اليمين الدستورية لرئاسة المجلس الذي اطاح بالرئيس عمر البشير من السلطة.
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