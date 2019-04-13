الرئيس اليمني: الحرب ليست عسكرية فقط ونحن في معركة شاملة

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن الحرب المستمرة ليست عسكرية فقط، لكنها معركة شاملة، ولذلك يجب أن تتضاعف الجهود، وأن يقوم أبناء اليمن بواجبهم في الدفاع عن وطنهم وهزيمة الحوثيين الذين دمروا البلاد بسبب أطماع إيران التي ارتموا في أحضانها.

وأضاف هادي -في كلمته أمام الجلسة غير الاعتيادية للبرلمان اليمني في مدينة سيئون بحضرموت- أن انعقاد مجلس النواب يشير إلى أن المشروع الحوثي المدمر يتآكل يوما بعد يوم، ولم يعد في صفهم أحد إلا من كان مكرها، وتابع: "أتقدم للشعب اليمني بالتهنئة على أول انعقاد دستوري منذ الانقلاب الحوثي".



وأشار الرئيس اليمني إلى أن المجتمع الدولي معنيٌّ بإيقاف الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي، وقال: "هم لا يفهمون حالة السلام ويضللون المجتمع الدولي".



Advertisements

وأكد هادي أن مليشيا الحوثي تضع العراقيل لإفشال جهود السلام، مشيرا إلى أن اليمن يقف على مفترق طرق بين خيارات السلام والحرب.

وشدد الرئيس اليمني على ضرورة الوقوف في وجه مشروع إيران التخريبي الذي عاث في الأرض اليمنية قتلا وتدميرا، لافتا إلى أن الحوثيين لم يستهدفوا سوى بيوت اليمنيين ومساجدهم، ولم يتركوا شيئا في الأعراف والقيم إلا وقصدوا تدميره.

وتابع هادي: "اختار الحوثيون طريق الشر ودمروا كل مؤسسات الدولة واستهدفوا أبناء اليمن"، مضيفا أن "أولوياتنا في الوقت الراهن تتمثل في هزيمة الانقلاب وبناء مؤسسات الدولة، لتتمكن من أداء وظيفتها وتقديم الخدمات للمواطنين".



