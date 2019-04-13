عاجل… رئيس المجلس العسكري الجديد بالسودان في أول قرار… إطلاق سراح الضباط الذين قاموا بحماية المتظاهرين

جدة - عمرو شويل أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجديد في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان قرارا بإطلاق سراح جميع الضباط الذين حموا المتظاهرين، بينهم من قام بحماية اعتصام القيادة.

كان الفريق أول البرهان قد أدى أمس الجمعة اليمين الدستورية لرئاسة المجلس الذي اطاح بالرئيس عمر البشير من السلطة.

وخلف البرهان الفريق أول عوض بن عوف في رئاسة المجلس بعد أن تنحى الأخير استجابة لمطالبات الشارع السوداني, الذي رفض بن عوف والذي كان يشغل منصبي نائب أول للرئيس المعزول عمر البشير ووزير الدفاع.