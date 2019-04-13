شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مستقبل وطن" يبحث مع الجالية المصرية بفرنسا المشاركة فى الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقي وفد حزب مستقبل وطن، النائبان محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضية بمجلس النواب، ومحمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقيادات ورموز الجالية المصرية بفرنسا، في ثالث الجولات الأوروبية لهم، وذلك في إطار الجولة الخارجية لدعوة المصريين المقيمين في الخارج، لممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك في العاصمه الفرنسية باريس.

عقدت أعضاء الأمانة العامة للحزب، لقاء ضم قيادات وأعضاء الجالية وممثلي بعض الجمعيات المصرية الفرنسية وأعضاء الاتحاد العام للجاليات المصريه بأوروبا وصالح فرهود رئيس الجالية المصرية عضو اتحاد الجاليات المصرية بأوروبا حيث تم عرض المواد المقترح تعديلها وجدوي التعديلات الدستورية على مصر والشعب المصري، وذلك خلال اللقاء الذي عقد ببيت مصر بالعاصمة الفرنسية باريس، كما تم تناول الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية في الـ4 سنوات الماضية.

وأكد النائب محمود حسين، عضو الأمانة العامة للحزب، أن المصريين في الخارج هم أيقونة الوطنية المصرية وأن الجالية المصرية بفرنسا قدمت وما زالت تقدم الكثير من المواقف الوطنية الداعمة للدولة المصرية.

وأضاف "حسين"، أن التعديلات الدستورية الحالية ليست بدعة بل هي ضرورة حتمية هدفها الأساسي معالجة الثغرات التي ظهرت عند تطبيق الدستور الحالي، مشيرا إلى أن الدستور المصري شهد العديد من التعديلات في المراحل الزمنية المختلفة من عمر الدولة المصرية، وذلك وفقا لما تتطلبه الظروف التي تمر بها الدولة لتحقيق مصالحها العليا، كما أن 90% من دول العالم تم تغيير دساتيرها مرات عديدة في دول العالم مثل الدستور الامريكي والفرنسي والألماني والصيني وغيرها من الدول، مشيرا إلي أن المشاركة في الاستفتاء واجب وطني لا يجب التراخي عنه.

ومن جانبه، قال النائب محمد السلاب، عضو الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، أن ما تم في مصر من انجازات جعل العالم ينظر إلى الدولة المصرية نظرة تقدير واحترام، وأن هذه المشروعات تم إنجازها بتخطيط وتنفيذ السواعد المصرية وبأموال المصريين.

وأشار "السلاب"، خلال كلمته، إلى أن المواد المقترح تعديلها تهدف في الاساس الي معالجة أوجه القصور التي ظهرت عند تطبيق دستور 2014، مؤكداً علي أن المواطن هو الوحيد صاحب الحق في اقرار التعديلات من خلال الموافقة عليها.

وأكد عضو الأمانة العامة للحزب، علي ثقته في قدرة المواطن المصري على تقديم صورة جديدة مشرفة للمواطن أمام جميع دول العالم، كالصور التي قدمها في الاستحقاقات الدستورية السابقة.

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وفي نفس السياق، أكد صالح فرهود، علي الدور الهام الجالية ومشاركتهم في كافه الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلي أهمية المشاركة في الاستفتاء لاستكمال مسيرة الانجازات التي بدأت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام الحكم، وللقضاء علي أى محاولة من الجماعة الإرهابية لإيقاف مسيرة التنمية وزعزعة الاستقرار في مصر .

وعلي هامش لقاء الجالية المصرية بفرنسا، التقي النائبان عضو الأمانة العامة للحزب، بالسفير إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا، حيث تم مناقشة الاستعدادات التي أجرتها السفارة للاستفتاء علي الدستور.

جدير بالذكر، أن حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بدأ جولاته الخارجية لدعوة المصريين المقيمين في الخارج، خلال وفد مكون من النائب محمود حسين والنائب محمد السلاب عضوا الأمانة العامة.

وتأتي زيارة النائبين محمود حسين، محمد السلاب، عضوا الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن لفرنسا في إطار جولة خارجية تشمل 8 دول عربية وأوروبية، وتشمل الكويت والإمارات والسعودية وسويسرا وألمانيا وايطاليا وفرنسا وانجلترا، من أجل دعوة وحشد المصريين المقيمين في الخارج.