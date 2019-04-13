هادي: أثق في النصر على الانقلاب لننطلق بعده في بناء اليمن

أشار الرئيس اليمني ​عبد ربه منصور هادي​ في كلمة له أمام أولى جلسات البرلمان منذ انقلاب ​الحوثيين​ إلى ان "جلسة ​البرلمان اليمني​ تأتي في لحظة فارقة"، لافتا إلى ان "ميليشيات الحوثي يتعمّدون إفشال كل الاتفاقات".

ولفت إلى ان "الحوثيين قتلوا اليمنيين وفجّروا بيوتهم ودمروا مؤسساتهم، وهم رفضوا كل دعوات الحوار والسلام"، معتبرا ان "انعقاد البرلمان يشير بوضوح لفشل المشروع الحوثي المدمر".

ودعا ​المجتمع الدولي​ للتصدي لمماطلات الحوثيين في مباحثات السلام، كاشفا ان الحوثيين يسرقون المساعدات الإغاثية الموجهة لليمنيين ويتاجرون بها.

وشدد على ان "أهم أولوياتنا في الوقت الراهن هي هزيمة الانقلاب، وأناشد اليمنيين بالتمسك بالأمل رغم تهديدات وانتهاكات الحوثيين". وقال: "أثق في النصر على الانقلاب لننطلق بعده في بناء اليمن الاتحادي الجديد".

وتوجه إلى الحوثيين بالقول: "لا ترهنوا حاضر ومستقبل اليمن لأعداء البلاد". وسأل "ألم يحن الوقت لإلقاء ​السلاح​ والبدء في السلام؟".