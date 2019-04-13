زعيم معارض بجنوب السودان استبعد تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل 12 أيار

استبعد زعيم المعارضة السابق في ​جنوب السودان​ ​رياك مشار​، تمكن زعماء البلاد المنقسمين من تشكيل ​حكومة​ وحدة وطنية قبل مهلة الـ12 أيار المقبل، مشيرا الى أنه "واثق من أن ​القيادة​ العسكرية ​الجديدة​ في ​الخرطوم​ ستظل ضامنة لاتفاق السلام الهش في جنوب السودان".

ولفت مشار في حديث لوكالة "​رويترز​" الى أن "هناك حاجة لتمديد المهلة لـ6 أشهر إضافية من أجل توحيد قوات الدفاع ونشرها ونزع ​السلاح​ في العاصمة جوبا ومراكز سكانية أخرى والاتفاق على تفويض السلطة والإفراج عن ​السجناء​ السياسيين"، مشيرا الى أنه ناقش ​التمديد​ مع الرئيس ​سلفاكير ميارديت​ أثناء وجودهما في ​الفاتيكان​، وأن ​البابا فرنسيس​ ناشدهما باحترام ​الهدنة​ القائمة لحل الخلافات بينهما.