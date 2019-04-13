زعيم معارض بجنوب السودان استبعد تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل 12 أيار

استبعد زعيم المعارضة السابق في جنوب السودان رياك مشار، تمكن زعماء البلاد المنقسمين من تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل مهلة الـ12 أيار المقبل، مشيرا الى أنه "واثق من أن القيادة العسكرية الجديدة في الخرطوم ستظل ضامنة لاتفاق السلام الهش في جنوب السودان".
ولفت مشار في حديث لوكالة "رويترز" الى أن "هناك حاجة لتمديد المهلة لـ6 أشهر إضافية من أجل توحيد قوات الدفاع ونشرها ونزع السلاح في العاصمة جوبا ومراكز سكانية أخرى والاتفاق على تفويض السلطة والإفراج عن السجناء السياسيين"، مشيرا الى أنه ناقش التمديد مع الرئيس سلفاكير ميارديت أثناء وجودهما في الفاتيكان، وأن البابا فرنسيس ناشدهما باحترام الهدنة القائمة لحل الخلافات بينهما.
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