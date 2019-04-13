شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد، على أنّ "في ذكرى 13 نيسان، نجدّد التزامنا بالسلم الأهلي وبـ"الجمهورية القوية" مهما بلغت التحديات".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "في هذا اليوم، ينتابنا شعور بالخجل لأن يكون هناك من لا يريد التعلّم من الماضي، فتاريخ لبنان يُحمّلنا مسؤولية كبرى، وبناء مستقبله ليس لعبة"، مركّزًا على أنّه "ليعلم هؤلاء أنّ اللعب بالنار سيؤدي لعواقب وخيمة لن تستثني أحدًا".
كانت هذه تفاصيل خبر فادي سعد: بذكرى 13 نيسان نجدد التزامنا بالسلم الأهلي وبالجمهورية القوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.