فادي سعد: بذكرى 13 نيسان نجدد التزامنا بالسلم الأهلي وبالجمهورية القوية

شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​، على أنّ "في ذكرى 13 نيسان، نجدّد التزامنا بالسلم الأهلي وبـ"الجمهورية القوية" مهما بلغت التحديات".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "في هذا اليوم، ينتابنا شعور بالخجل لأن يكون هناك من لا يريد التعلّم من الماضي، ف​تاريخ لبنان​ يُحمّلنا مسؤولية كبرى، وبناء مستقبله ليس لعبة"، مركّزًا على أنّه "ليعلم هؤلاء أنّ اللعب بالنار سيؤدي لعواقب وخيمة لن تستثني أحدًا".