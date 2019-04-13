النشرة: علماء دين مسلمون ومسيحيون أكدوا في لقاء بصيدا أهمية الحوار وتفهم الاختلاف

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأنّ "علماء دين مسلمين ومسيحيين، رفعوا دعاء مشتركًا إلى الله، سألوه فيه أن يجمع بين القولب ويؤلف بين النفوس ويساعدنا لنقبل بعضنا البعض الآخر كمواطنين ونعزّز روح المواطنة الصالحة فينا".

وذكر أنّ "العلماء شدّدوا في لقاء نظّمته جمعية "فرح عطاء"، ​بلدية صيدا​، تجمع ​المؤسسات الأهلية​ في منطقة صيدا والشبكة المدرسية لصيدا والجوار، من أمام ​قلعة صيدا البحرية​، لمناسبة الذكرى الأربعين للحرب ال​لبنان​ية في 13 نيسان 1975، على أهمية الحوار وتفهّم الاختلاف وكيفيّة حلّ المشاكل مهما تعدّدت دون اللجوء الى ​العنف​، قائلين بصوت واحد "يا الله، نعدك بان نحرم العنف ونعمل على نبذه وأن نعمل لنشر الطمأنينة فيما بيننا لقيام لبنان".

وأوضح أنّه "تخلل اللقاء رقصات فلكورية لطلاب الشبكة المدرسية على وقع الأغاني الوطنية والحماسية، فيما قدّمت "جمعية ​بقسطا​" للتنمية الاجتماعية بالونات بيضاء وأطلقت الحمام رمزًا للسلام"، لافتًا إلى أنّه شارك في اللقاء النائبة ​بهية الحريري​ ورئيس بلدية صيدا ​محمد السعودي​".

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