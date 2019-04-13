شدّد مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري، نديم المنلا، على أنّ "الوضع الاقتصادي صعب جدًّا وليس سهلًا، والحل للمشكلة الاقتصادية معروف وأدوات الحل موجودة ولكن العبرة في التنفيذ"، لافتًا إلى أنّ "على الحكومة والمسؤولين تنفيذ الخطة الاقتصادية".
وأكّد في حديث إذاعي أنّ "الحل بملف النازحين السوريين، يبدأ بأن تبادر الحكومة السورية إلى أخذ مبادرة تجاه شعبها".
كانت هذه تفاصيل خبر المنلا: الوضع الاقتصادي صعب والحل بملف النازحين يبدأ بمبادرة حكومة سوريا لأخذ مبادرة تجاه شعبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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