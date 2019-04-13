المنلا: الوضع الاقتصادي صعب والحل بملف النازحين يبدأ بمبادرة حكومة سوريا لأخذ مبادرة تجاه شعبها

شدّد مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري، ​نديم المنلا​، على أنّ "​الوضع الاقتصادي​ صعب جدًّا وليس سهلًا، والحل للمشكلة الاقتصادية معروف وأدوات الحل موجودة ولكن العبرة في التنفيذ"، لافتًا إلى أنّ "على الحكومة والمسؤولين تنفيذ الخطة الاقتصادية".

وأكّد في حديث إذاعي أنّ "الحل بملف النازحين السوريين، يبدأ بأن تبادر الحكومة السورية إلى أخذ مبادرة تجاه شعبها".