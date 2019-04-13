الحجيري خلال لقائه جبق: القطاع الصحي بأمان ومن اللحظة الأولى أخذته على عاتقك

أثنى عضو كتلة "المستقبل" النائب ​بكر الحجيري​، خلال استقباله وزير ​الصحة العامة​ ​جميل جبق​، على زيارة الوريز "وبأنه موجود بين أهله كونه إبن ​بعلبك الهرمل​ و​عرسال​ من المناطق المحرومة وعصفت بها الأحداث الأخيرة"، مؤكدا "أننا على ثقة تامة بأن ​القطاع الصحي​ بأمان ومن اللحظة الأولى أخذته على عاتقك".

وشدد على أن "ثقتنا كبيرة بأن الوزير سيعيد الثقة ب​المستشفيات الحكومية​"، مشيرا الى أن "عرسال عانت حتى وصلنا لوضع حجر أثاث لبناء ​مستشفى​ حكومي وإنشاءالله سنعيد وضع هذا الحجر معا بعذ إزالة العوائق الروتينية".

بدوره، لفت رئيس ​بلدية عرسال​ ​باسل الحجيري​، الى أن "هذه الزيارة على درجة ​عاليه​ من الأهمية وأهل هرسال ناضلوا وجاهدوا ليكونوا منفتحين على جميع أرجاء الوطن وعلى الصعيد الإنساني والصحي سيكون ناجحا لأن صبيبا ناجحا على رأس هذا العمل وهو وزير الصحة الذي يترفع عن الهوية ومهتم بالجميع دون إستثناء"، مشيرا الى أنه "في عرسال مئة ألف نسمة بحاجة للرعاية الصحية ونتمى من الوزير الإهتمام بالمراز الصحية الموجودة بعرسال ودعمها"، مشدد على "أننا بحاجة لبناء مستشفى حكومي وختم بأننا متفائلون بوجودكم لأنه يعد نهضة للعمل الصحي".