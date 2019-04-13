سيرج داغر: الكل أخطأ وكل واحد دافع عن لبنان من وجهة نظره

رأى عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية سيرج داغر، أنه "يجب أن يحصل قراءة موضوعية لما حصل خلال فترة الحرب، ونحن قمنا بمصلاحة مع بعض الأفرقاء مثل "تيار المردة"، مشيرا الى أن "الكل أخطأ وكل واحد دافع عن لبنان من وجهة نظره".
ولفت داغر في حديث تلفزيوني الى "أننا اليوم نحتفل بيوم الشهيد، وحزب الكتائب هو الذي أنشأ المقاومة اللبنانية وسقط في صفوفنا 6 آلاف شهيد، ونحن هنا قصرنا وحاول البعض أخذ رمزية هذه المناسبة، لذلك نعيد احياء هذه المناسبة تنظيميا تكريما لشهدائنا وجرحانا وهذا اليوم سيصبح تقليداً سنوياً وسيبدأ من هذا العام، إلا أننا سنحييها بشكل مختلف".
من جهة أخرى، شدد داغر على أن "متحف الإستقلال هو موضع فخر لكل كتائبي، وقد استغرق تنفيذه 6 سنوات ويؤرخ لمرحلة منذ قيام دولة لبنان الكبير حتى اليوم"، مؤكدا أن "هذا المتحف لس كتائبيا بل هو متحف الاستقلال، مستواه عال جدا وفيه مقتنيات قديمة تؤرخ اجتماعات بيار الجميل ورياض الصلح وعلم الاستقلال الاول وأوراق من ايام المتصرفية، وبعد المقتنيات من الحرب وأسلحة قديمة وثياب ومقتنيات لبشير وبيار الجميل"، مضيفا: "هذا المعرض دائم وليس كتائبيا يجب أن نتعلم أن نحترم شهداء بعضنا، كل شخص سقط من أجل لبنان هو شهيد دافع عن الأرض من وجهة نظره، وندعو إلى احترام شهداء بعضنا".
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