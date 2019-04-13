الحريري: لنقتلع روح الحرب الأهلية من الممارسة السياسية ونحفظ لبنان من شرور الحروب المحيطة

شدّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، على أنّه "لا يكفي في "ذكرى 13 نيسان" أن نتذكّر هذا اليوم المشؤوم في حياة لبنان".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "المهمّ أن نقتلع روح الحرب الأهلية من الممارسة السياسية، ونحفظ لبنان من شرور الحروب المحيطة".
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