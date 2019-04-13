الحريري: لنقتلع روح الحرب الأهلية من الممارسة السياسية ونحفظ لبنان من شرور الحروب المحيطة

شدّد رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، على أنّه "لا يكفي في "ذكرى 13 نيسان" أن نتذكّر هذا اليوم المشؤوم في حياة ​لبنان​".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "المهمّ أن نقتلع روح الحرب الأهلية من الممارسة السياسية، ونحفظ لبنان من شرور الحروب المحيطة".