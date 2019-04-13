طالب عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أن "يلحظ ​قانون الموازنة​، إلغاء جميع أنواع الإعفاءات الجمركية، باستثناء تلك الخاضعة للاتفاقات الدولية، والعلاقات الدبلوماسية على قاعدة المعاملة بالمثل، وإقفال باب الفوضى والتحايل على خزينة الدولة من قبل البعض".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: أطالب أن يلحظ قانون الموازنة إلغاء جميع أنواع الإعفاءات الجمركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.