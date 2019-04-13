بري التقى وفدا من فاعليات بلدة القماطية

استقبل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​عين التينة​ وفداً من فاعليات بلدة ​القماطية​ بحضور مسؤولين من ​حركة أمل​ و​حزب الله​ برئاسة الوزير ​محمود قماطي​ عن الحزب، والحاج ​بسام طليس​ ومحمد داغر عن الحركة.

وشكر الوفد بري على رعايته للمصالحة التي جرت بين أبناء البلدة والتوافق على المؤسسات فيها.

وأكد بري على أن توحيد الجهود بين أبناء البلدة يعزز القدرة على إنمائها على الصعد كافة.