الدفاع المدني: إخماد حريق سيارة داخل محطة للمحروقات على الطريق الدولية بمجدل عنجر

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدت حريقًا شبّ داخل سيارة رباعية الدفع أثناء تزوّدها ب​الوقود​ داخل محطة للمحروقات، وامتداد النيران على آلات التعبئة التابعين لها على طريق الدولية في ​مجدل عنجر​- البقاع الأوسط".

وركّزت على أنّ "جهود العناصر المضاعفة ساهمت في حوؤل النيران ومنعتها من الامتداد، لتقتصر الأضرار على الماديات".