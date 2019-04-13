الدفاع المدني: إخماد حريق سيارة داخل محطة للمحروقات على الطريق الدولية بمجدل عنجر

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدت حريقًا شبّ داخل سيارة رباعية الدفع أثناء تزوّدها بالوقود داخل محطة للمحروقات، وامتداد النيران على آلات التعبئة التابعين لها على طريق الدولية في مجدل عنجر- البقاع الأوسط".
وركّزت على أنّ "جهود العناصر المضاعفة ساهمت في حوؤل النيران ومنعتها من الامتداد، لتقتصر الأضرار على الماديات".
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