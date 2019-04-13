أعلنت غرفة العمليات المركزية الخاصة ب​الإنتخابات النيابية​ الفرعية في الدائرة الصغرى في ​طرابلس​ في الانتهاء عند الحادية عشرة والنصف عملية استلام 416 صندوقا من رؤساء الأقلام ومساعديهم، وتم إيداعهم المراكز الانتخابية المعنية حيث ستبقى مقفلة تحت حراسة عناصر ​قوى الأمن الداخلي​ حتى صباح الأحد وبدء العملية الانتخابية.

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كانت هذه تفاصيل خبر غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات النيابية في طرابلس تؤكد تسلم 416 صندوقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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