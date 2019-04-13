عبد الأمير قبلان جال على جولة على أقسام مستشفى الزهراء الجامعي

قام رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ بجولة على أقسام ​مستشفى​ الزهراء الجامعي وكان في استقباله رئيس مجلس إدارتها البروفيسور يوسف فارس والهيئتين الطبية والإدارية في المستشفى.

و اطلع فارس سماحته على سير عمل الانشاءات فيها، وأبدى الإمام قبلان إعجابه بالمباني ​الجديدة​ والتحسينات التي تشهدها المستشفى، مؤكداً ان "هذه المستشفى كانت ولا تزال في خدمة ​الانسان​ الفقير والمحروم من كل المناطق والفئات، ونحن سنبذل كل جهد لتطوير هذه المستشفى واستحداث اقسام جديدة تلبي حاجات اهلنا واخواننا المرضى، وتفقد سماحته ود. فارس أحوال المرضى سائلا المولى عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل".