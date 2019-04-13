طارق عامر: اقتصاد مصر يحتاج لمصادر تمويل مختلفة ومتنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن مصر تنتهج سياسات ليبرالية واقتصادنا يحتاج لمصادر مختلفة للتمويل.

وأضاف عامر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في واشنطن، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، أن "اقتصادنا يحتاج للنمو من مصادر مختلفة للتمويل، وليس بمدخراتنا المحلية التي لا تكفي لتحقيق نسب التنمية المطلوبة خصوصا في ظل الزيادة السكانية وأعداد الخريجين".

وأوضح أن "مصر ليست معزولة عن العالم بل هي جزء من منظومة تتأثر بما يحدث فيها".

وأشار محافظ المركزي، إلى أن نسبة البطالة كانت قد وصلت إلى 13%، وكان مطلوبا توفير أموال من الأسواق الدولية بأنواعها مثل الصادرات، والتحويلات من الخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والصناديق والقروض الدولية بما يشكل محفظة متنوعة لاستخدامها من أجل الاستثمار والتنمية.