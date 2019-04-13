كاميرات مراقبة ودوريات متحركة.. تعرف على خطة تأمين مباراة الأهلي وصن داونز

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

وضعت مديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية، خطة أمنية محكمة لتأمين مباراة الأهلي وصن داونز المقامة على استاد برج العرب، في السادسة مساء اليوم السبت، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بحضور 30 ألف مشجع.

وعقد اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، اجتماعا أمنيا موسعا، بحضور ممثلي الأجهزة الأمنية واتحاد الكرة المصري وشركة "فالكون" للحراسات، وذلك استعدادًا لتأمين المباراة.

وتشمل الخطة الأمنية عدة محاور رئيسية تبدأ بتكثيف الخدمات على كافة الطرق المؤدية إلى الإستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارات المرور وتأمين الطرق والبحث الجنائي.

بينما رفعت شرطة المرافق كافة الاشغالات والمركبات المتروكة في محيط الاستاد ومنع أي شخص من إشغال الطريق العام، وذلك ضمن خطة التأمين.

ويتضمن دور إدارة البحث الجنائي بفحص المترددين على محيط الإستاد و منع وصول أي شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الإستاد عدا حاملي التذاكر.

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ونشرت إدارة الحماية المدنية عناصرها على جميع مداخل الإستاد، وجرى الاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للإستاد من الداخل ومحيطه الخارجي.

واشتملت الخطة على وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للإستاد ومكان إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري بأية ملحوظات.

ودفعت مديرية الأمن بالأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزي والبحث الجنائي للتدخل الفوري والسريع في حالة حدوث ما يهدد الأمن.

وتضمنت الخطة التشديد على عدم السماح دخول أي شخص لحضور المباراة غير حاملي الدعوات والتذاكر المصرح لهم بالدخول وفقاً للكشوف الواردة من اتحاد الكره المصري.

وقامت إدارة الإستاد بتجهيز المحيط الخارجي للإستاد وكافة بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة وربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية ومتابعة وتسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة.