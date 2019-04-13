مسؤول بصندوق النقد: المراجعة الأخير لبرنامج مصر يونيو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

توقع جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن تكون المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي في يونيو المقبل.

وأضاف في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين أن البرنامج سينتهي في شهر نوفمبر المقبل، وستكون المراجعة الأخيرة في يونيو المقبل.

وفي نوفمبر 2016 بدأت مصر برنامجًا للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

"خلال اللقاءات مع المسئولين في الحكومة والبنك المركزي لدينا تأكيد بالإلتزام باستكمال الإصلاحات وستكون المناقشات بالتفصيل خلال المراجعة"، وفقًا لما ذكره أزعور.

وأضاف بعثة الصندوق ستكون في مصر خلال الأسابيع المقبلة بهدف إنهاء المراجعة بنجاح، ونأمل أن تكون النقاشات تقدمية وجيدة مثلما كان برنامج الإصلاح.

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ووفقًا لأزعور فإن المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا ملموسًا خلال السنتين الماضيين.

وأضاف أن البرنامج الذي وضعته الحكومة ودعمه الصندوق ساهم في تحسين الاستقرار الاقتصادي، فعلى سبيل المثال نسبة النمو ارتفعت إلى 5.5% خلال العامين الماضيين ومن المتوقع أن تستمر.

وتراجع التضخم ومستوى البطالة انخفض من 12% إلى حوالي 9%، كما تحسنت المؤشرات الاقتصاتدية ومستوى التصدير والحركة السياحة، بحسب أزعور.

وقال أزعور إن الشرائح الأكثر ضعفًا استفادت من الإصلاحات مثل المستفيدين من برنامجي الدعم تكافل وكرامة.

وفقًا لأزعور فإن الشريحة الوسطى ضروري التركيز عليها والاستفادة من خلال رفع فرص العمل لهم.