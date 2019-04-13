صور| ضبط "مسروقات حكومية" في حملة تفتيشية على "محال الخردة" ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شن حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، اليوم السبت، لمداهمة بعض مخازن بيع الخردة، بعد تعدد بلاغات سرقة أغطية البالوعات والمواسير والكابلات من الشوارع.

وأشار خالد فويلة، سكرتير حي الضواحي، والمشرف على الحملة، في تصريحات صحفية، إلى أن الحملة استهدفت بعض محال بيع الخردة في شارع البترول لضبط المسروقات، خاصة أغطية البالوعات بعد تكرار البلاغات من المواطنين بسرقتها.

وأكد سكرتير الحي على أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المسروقات منها "مواسير الصرف وكابلات الكهرباء"، وجرى التحفظ عليها والتحري عن مصدرها لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما جرى التنبيه على أصحاب هذه المحال بعدم الاتجار في أي مسروقات حكومية، والإبلاغ فورا عن وجودها حال وصولها إليهم، وإلا سيتم التعامل معهم كمشاركين في جريمة سرقة وبيع المسروقات الحكومية.