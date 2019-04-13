محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعارالخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.
وتراوح سعركيلو الطماطم بين 2.5 و5.75 جنيه، والبطاطس بين 4.5 و6 جنيهات، والبصل بين 4 و6 جنيهات.
ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.5 و5.75 جنيه.
البطاطس بين 4.5 و6 جنيهات.
البصل بين 4 و6 جنيهات.
الكوسة بين 4 و6 جنيهات.
الفاصوليا بين 7 و 13 جنيهًا.
الباذنجان البلدي بين 6 جنيهات و7.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها.
الفلفل الحامي البلدي بين 7 و9 جنيهات.
الملوخية بين 6 و8 جنيهات.
الخيار البلدي بين 5 و6 جينهات.
البسلة بين 7 و 10 جنيهات.
القلقاس بين 5 و8 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 3.5 جنيه و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.
اليوسفي بين 3.5 و 7.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 18 و22 جنيها.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرمان بين 9 جنيهات و13 جنيها.
الموز البلدي بين 5 و 6 جنيهات.
كانت هذه تفاصيل خبر البطاطس عند 6 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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