4 خطوات لتوصيل الكهرباء مؤقتًا لمنزل جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

عند إنشاء عقار أو مبنى جديد، يكون السؤال الأول عن كيفية توصيل الكهرباء بطريقة سليمة وشرعية؛ خشية التعرض لتحرير محاضر سرقة تيار، الأمر الذي يعرض صاحب المبنى لغرامات كبيرة نتيجة حصوله على التيار بدون وجه حق مما يضعه تحت طائلة القانون.

ويعرض الخليج 365، خطوات التقدم للحصول على التيار الكهربائي، مؤقتًا، والمستندات المطلوبة.

أولًا: المستندات:

بطاقة الرقم القومي.

طلب تركيب عداد بصفة مؤقتة.

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موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل المؤقت.

ثانيًا: الإجراءات:

استيفاء المشترك طلب توصيل الكهرباء.

إجراء المعاينة على الطبيعة وحساب تكلفة المقايسة وإدراجها للسداد.

سداد قيمة المقايسة واستخراج التصاريح اللازمة للحفر في حالة طلبها.

تنفيذ المقايسة وتركيب العداد والانتهاء من الطلب.