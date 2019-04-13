محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
عند إنشاء عقار أو مبنى جديد، يكون السؤال الأول عن كيفية توصيل الكهرباء بطريقة سليمة وشرعية؛ خشية التعرض لتحرير محاضر سرقة تيار، الأمر الذي يعرض صاحب المبنى لغرامات كبيرة نتيجة حصوله على التيار بدون وجه حق مما يضعه تحت طائلة القانون.
ويعرض الخليج 365، خطوات التقدم للحصول على التيار الكهربائي، مؤقتًا، والمستندات المطلوبة.
أولًا: المستندات:
بطاقة الرقم القومي.
طلب تركيب عداد بصفة مؤقتة.
موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل المؤقت.
ثانيًا: الإجراءات:
استيفاء المشترك طلب توصيل الكهرباء.
إجراء المعاينة على الطبيعة وحساب تكلفة المقايسة وإدراجها للسداد.
سداد قيمة المقايسة واستخراج التصاريح اللازمة للحفر في حالة طلبها.
تنفيذ المقايسة وتركيب العداد والانتهاء من الطلب.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 خطوات لتوصيل الكهرباء مؤقتًا لمنزل جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.