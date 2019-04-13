شاب ينهي حياة زميله بسبب خلافات بينهما في الشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أنهى شاب حياة زميله في العمل خلال مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة الشرابية.
البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة عامل داخل ورشة الحدادة محل عمله، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن المجني عليه لقى مصرعه نتيجة الخنق.
وبعمل التحريات دلت على قيام زميله بخنقه بسبب خلافات بينهم وتم ضبط المتهم، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
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