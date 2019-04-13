رئيس قطاع الري: الأرز الجاف البديل الآمن لتقليل استهلاك المياه- حوار

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- أحمد مسعد:

قال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، إن الأراضي الزراعية تستهلك 80 % من حصة مصر من المياه، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، متوقعًا زيادة الطلب على المياه خلال الموسم الحالي.

وأضاف عبداللطيف في حوار لمصراوي، أن القطاع يعمل على تطهير وتأهيل الترع والصحاري لضمان وصلها لجميع الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن الوزارة أنفقت نحو 600 مليون جنيه لسرعة إنهاء صيانة وتأهيل الترع والصحاري.

- كيف استعدت وزارة الزراعة للموسم الصيفي المقبل؟

الموسم الحالي، يشهد زيادة الطلب على المياه، وجرى تشكيل لجان لصيانة وتأهيل الترع وتسليك الصحارات وإزالة الحشائش وتطهير مسرات المياه، لكي تصل حتى نهاية الترع، خصوصًا أن الحشائش تزيد خلال شهر أبريل الجاري، وأول أسبوع من شهر مايو.

- وهل هذه الإجراءات كافية؟

نسعى لتحسين كفاءة توزيع المياه، ومنع إهدارها، وضمان وصولها إلى نهايات الترع والمساق بما يضمن وصولها لجميع الأراضي الزراعية على كافة المحافظات.

- ما كمية المياه التي يتم توزيعها على المحافظات؟

مصر لديها حصة مائية ثابتة مقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، موزعة على الشرب والزراعة، والتي تستحوذ على النسبة الأكبر تصل إلى 80 % من الحصة كاملة، ونستعين بمنظومة المياه والرصد "التليمتري" لتحديد المناسيب الخاصة بصرف المياه من خلال المتابعة على مدار الساعة، ما يجعلنا نتخذ القرار السليم سواء بزيادة المناسيب أو بتقليلها.

Advertisements

- ما حجم الإنفاق في مجالات التطهير؟

أنفقنا حوالي 600 مليون جنيه، على أعمال الصيانة الخاصة بتأهيل الترع والكباري وصيانة الجسور، وتم تخصيص 300 مليون جنيه لتطهير الترع وتطوير 92 محطة مياة صرف زراعي ومازالت الأعمال مستمرة.

- لماذا قررتم زيادة مساحة زراعة الأرز رغم شراهة استهلاكه المياه؟

لا توجد زيادة في المساحات، المساحة المحددة هي 724 ألف فدان من الأصناف العادية وأي زيادة ستكون مخالفة، وفيما يخص إعلان الزيادة، هي عبارة عن طرح أصناف أرز جافة لزراعة 200 ألف فدان لا تستهلك للمياه ضمن المساحة المحددة، ومعدلات المياه نفس استهلاك الذرة والقمح، والمساحات الأخرى خاصة القريبة من البحر بدلاً من الهدر ونزولها في البحر نستفيد بزراعتها، خصوصًا مع اتجاه الدولة لزيادة الإنتاج المحلي.

- ما عقوبات مخالفة قرار تحديد المساحات المنزرعة؟

القانون والقرار الوزاري واضحان في تلك المنطقة، وتحدد المادتان 38 و94 من القانون رقم 12 لسنة 1984، المختص بقانون الري والصرف، وتتراوح الغرامة من 3 آلاف و660 جنيهًا للفدان.

- كم يستهلك فدان الأرز العادي والأصناف الجافة؟

الفدان العادي يستهلك 7 الآف متر مكعب ما يجعله المحصول الأعلى في الاستهلاك المائي، وحتى الآن بلغت المساحة المزروعة 11 ألف فدان تقريبًا، بينما الأصناف الجافة تحتاج كميات أقل من العادي بكمية تبلغ 3 آلاف ونصف متر مكعب ويتم ريه كل 18 يوما وليس 15 يومًا.

- ما حقيقة شكوى المزارعين الخاصة بعدم وصول المياه لنهاية الترع؟

لا يوجد شكوى في هذا الشأن، ولكن ما يحدث هو أن بعض المزارعين يرغبون في زراعة الأرز، في نفس الموسم مرتين من يرغبون في المخالفة من خلال تأخير الزراعة وهو ما حدث العام الماضي ولن نسمح به العام الجاري، وكل مزارع يتبع السياسات التي تضعها الوزارة لا يتعرض لتلك المشكلات.