وصلت 34.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد ارتفاعا ملحوظا في الحرارة، اليوم السبت، على أغلب الأنحاء، بارتفاع من 3 إلى 4 درجات عن المعدل الطبيعي لها بالنسبة لهذا الوقت من العام.

وأوضح شاهين، في تصريحات لمصراوي، أن ارتفاع درجات الحرارة لن يستمر طويلًا، وذروة الارتفاع اليوم السبت، لتصل الحرارة إلى 34، ثم تنخفض مرة أخرى لتعود حول المعدل الطبيعي لها اعتبارا من الغد.

ونوه إلى تعرض بعض المدن لنشاط محدود في الرياح، خاصة على غرب سيوة والوداي الجديد ومطروح والسلوم، وجنوب البلاد خاصة شمال الصعيد، أسيوط والمنيا وبني سويف والجيزة وبعض مناطق القاهرة خاصة على الطرق المكشوفة والصحراوية.

وعن الشبورة المائية، أكد أن فرصة ظهور الشبورة المائية ستكون أكبر، في الساعات الأولى من الصباح وتقل معها الرؤية الأفقية على مدن القناة والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.