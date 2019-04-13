جماعة الاخوان تتبرا من عمر حسن البشير و تعتبر ازاحته خطوة كبيرة في طريق الاصلاح

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في السودان، التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع، عمر البشير، رفضها لبيان وزير الدفاع عوض بن عوف الخميس، الذي أعلن فيه عزل البشير واعتقاله وإعلان حالة الطوارئ.
وفي بيان نشره المراقب العام، عوض الله حسن سيد أحمد، على صفحته في "فيسبوك"، نددت الجماعة ببيان بن عوف ووصفته بـ"سياسات النظام الفاشلة".
وأوضح قائلاً: "طالعنا اليوم نائب الرئيس ووزير الدفاع ببيان فيه التفاف واضح على المطالب الحقيقية لجماهير الشعب السوداني".
وقالت جماعة الإخوان في البيان: "إن إعلان خلع رأس النظام خطوة كبيرة في طريق الإصلاح والتغيير"، ولكنها أوضحت أنها ضد القيادات العسكرية التي قامت بالتخلص منه.
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