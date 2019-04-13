اليوم..مباحثات بين البرهان و"المعارضة" لتشكيل الحكومة المقبلة

قال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، سيلتقي مع عدد من قوى المعارضة، السبت، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على تنصيبه رئيسا للمجلس خلفا لعوض بن عوف.
وأوضح مراسلنا أن البرهان سيلتقي قادة من أحزاب الأمة القومي والشيوعي والمؤتمر السوداني والناصري والبعث، مضيفا أن هذه المباحثات تهدفإلى بحث "مسألة تشكيل الحكومة المقبلة".
ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه تجمع المهنيين السودانيين، اليوم، أن الاعتصام أمام مقر قوات الجيش في العاصمة الخرطوم، لن ينفض إلا برحيل كل وجوه النظام الحالي، وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وقال التجمع، الذي يقود الاحتجاجات في البلاد منذ أكثر
ومساء الجمعة، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عوض بن عوف، تنازله عن منصبه، للفريق الركن عبد الفتاح البرهان، ليكون الرئيس الثاني للمجلس بعد الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير.
وفي أول قرار له بعد تسلمه منصبه، أمر رئيس المجلس الانتقالي الجديد بإطلاق سراح جميع الضباط الذين حموا المتظاهرين، داعيا قوى إعلان الحرية والتغيير للاجتماع اليوم السبت.
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