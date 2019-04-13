رئيس البرلمان اليمني يشيد بدور التحالف في وجه الانقلاب

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أعلن رئيس البرلمان اليمني المنتخب، سلطان البركاني، أن إيران تسعى عبر المشروع الحوثي لتثبيت نفوذها من اليمن إلى لبنان.
وأكد البركاني: “مصممون على هزيمة انقلاب الحوثيين ليستعيد الشعب اليمني دولته”، مشيداً بدور تحالف دعم الشرعية في وجه الانقلاب.
وقال إن اجتماع البرلمان اليمني في سيئون يأتي متوافقاً مع مواد الدستور.
المصدر: – العربية.نت
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.