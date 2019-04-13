رئيس البرلمان اليمني يشيد بدور التحالف في وجه الانقلاب

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 أبريل 2019 11:21 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن رئيس البرلمان اليمني المنتخب، سلطان البركاني، أن إيران تسعى عبر المشروع الحوثي لتثبيت نفوذها من اليمن إلى لبنان. وأكد البركاني: “مصممون على هزيمة انقلاب الحوثيين ليستعيد الشعب اليمني دولته”، مشيداً بدور تحالف دعم الشرعية في وجه الانقلاب. وقال إن اجتماع البرلمان اليمني في سيئون يأتي متوافقاً مع مواد الدستور. Advertisements المصدر: – العربية.نت

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