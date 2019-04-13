بعد الكشف عن مجموعة المغرب بـ “كان 2019”..بنعطية يعلق!

علق مهدي بنعطية، عميد المنتخب الوطني المغربي والمحترف بصفوف الدحيل القطري، على قرعة دور مجموعات النسخة الـ 32 لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تم سحبها خلال الساعات الماضية بمصر.

وكتب مهدي بنعطية عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي مباشرة بعد القرعة : “بالتأكيد إنها واحدة من أبرز المجموعات الخاصة بكأس أمم إفريقيا في نسختها الحالية، سنبذل مجهوداتنا لتمثيل المغرب بأحسن وجه ممكن، وموعدنا في مصر”.

وأسفرت قرعة بطولة كأس إفريقيا للأمم 2019، التي ستنطلق شهر يونيو المقبل في الملاعب المصرية، عن تواجد المنتخب المغربي في مجموعة صعبة، تضم كلاً من منتخبات الكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا، وناميبيا.

وقد جاءت قرعة دور المجموعات، على الشكل التالي:

المجموعة الأولى: مصر – زيمباوي – أوغندا – الكونغو الديموقراطية .

المجموعة الثانية: بوروندي – مدغشقر – غينيا كوناكري – نيجيريا.

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المجموعة الثالثة: تانزانيا – كينيا – الجزائر – السينيغال.

المجموعة الرابعة: ناميبيا – جنوب إفريقيا – الكوت ديفوار – المغرب.

المجموعة الخامسة: أنغولا – موريتانيا – مالي – تونس.

المجموعة السادسة: غينيا بيساو – بنين – غانا- الكاميرون.

ويعرف نظام البطولة الجديد، مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، ويتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني (دور الـ16) كما يرافقها أفضل 4 منتخبات محتلين المركز الثالث.