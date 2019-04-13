معركة جديدة بين الرعاة الرحل والساكنة..  مواجهات عنيفة نواحي تارودانت

اندلعت بعد زوال أمس الجمعة، مواجهات عنيفة بين مجموعة من الرعاة الرحل، وساكنة دوار السمومات، بجماعة الكدية البيضاء إقليم تارودانت.

وقالت مصادر “اليوم 24 ” أن مواجهات عنيفة، اندلعت بين ساكنة جماعة الكدية البيضاء ورعاة رحل، حول استغلال بعض الأراضي الفلاحية بالمنطقة، ما أسفر عن عدة إصابات بين الطرفين.

وأضاف المصدر ذاته، أن المواجهات اندلعت مباشرة بعد رفض الرعاة الرحل مغادرة الأراضي الفلاحية بالمنطقة، مما تسبب في سقوط عدد من الجرحى في صفوف الطرفين نقلو على إثرها إلى المستشفى المحلي بأولاد تايمة.

وأكد المصدر نفسه أن الأحداث الدامية استنفرت السلطات المحلية، ومصالح الدرك الملكي بتارودانت، التي حلت بعين المكان وعملت على فتحت تحقيقا في الواقعة لتحديد كافة ملابسات هذه المواجهات.