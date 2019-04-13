مآساة.. متشردة تضع مولودها داخل مرحاض عمومي

شهد شاطئ مدينة أكادير، ليلة أول أمس الخميس، واقعة مأساوية، بعدما وضعت شابة متشردة مولودها في إحدى مراحيض المنطقة السياحية في المدينة.

وقالت مصادر “اليوم 24” إن شابة في عقدها الثالث وضعت، في وقت متأخر من ليلة أول أمس، حملها بأحد المراحيض العمومية في الشاطئ.

وأضاف المصدر ذاته أن الشابة، التي تنحدر من مدينة شفشاون، تعيش منذ مدة طويلة في شوارع أكادير، وجاء حملها نتيجة استغلالها جنسيا من طرف متشردين آخرين .

وفور علمها بالخبر، انتقلت المصالح الأمنية رفقة عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، وتم نقل الشابة، ومولودها، إلى قسم الولادة في مستشفى الحسن الثاني في أكادير.