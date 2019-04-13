طقس السبت.. جو مستقر وسماء صافية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تكون الأجواء مستقرة على العموم وسماء صافية إلى قليلة السحب، فيما ستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل بالسواحل الأطلسية الشمالية والوسطى مع احتمال كتل ضبابية محلية. ومن المحتمل أن تهب زوابع رملية محلية بأقصى الجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية. وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما إلى معتدلة من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى والجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة جنوبية إلى شرقية بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي على العموم بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و04 درجات بالمرتفعات، وما بين 04 و09 درجات بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 15 و20 درجة بالجنوب الشرقي والسواحل الوسطى والجنوبية، وكذلك أقصى جنوب المملكة، وما بين 10 و15 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 14 و19 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 19 و24 درجة بالسايس والسفوح الجنوبية الشرقية ومنطقة طنجة وبالقرب من السواحل، وما بين 24 و29 بالسهول والجنوب الشرقي والمناطق الوسطى، وما بين 29 و33 درجة بسوس والأقاليم الجنوبية .

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والمهدية، وهائجا بباقي السواحل.